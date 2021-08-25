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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler bu hafta yapılacak

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Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler bu hafta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangından etkilenen üreticilere 9,5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını belirterek, 1,6 milyon TL daha ödemenin bu hafta içinde yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.

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