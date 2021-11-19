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Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler başladı

#Bakan Pakdemirli#Destek Ödemesi#Tarım
Bakan Pakdemirli açıkladı Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 107 milyon 557 bin TL tutarındaki destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını ifade etti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 107 milyon 557 bin TL destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Pakdemirli, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin TL, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. " dedi.

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#Bakan Pakdemirli#Destek Ödemesi#Tarım

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