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Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri başladı

#Bakan Pakdemirli#Tarımsal Destek Ödemeleri#Ekonomianasayfa
Bakan Pakdemirli açıkladı Destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 10 milyon 123 bin lira olmak üzere toplamda 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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#Bakan Pakdemirli#Tarımsal Destek Ödemeleri#Ekonomianasayfa

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