Bakan Pakdemirli açıkladı: 2 bin geçici işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam edileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."
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