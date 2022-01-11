Bakan Pakdemirli açıkladı! 14 milyon euro hibe sağlanacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir ve Şanlıurfa’da İl Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkilileri, FAO temsilcileri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayları’nın sonuç bildirgesi Ankara’da bir otelde açıklandı.

Sonuç bildirgesi toplantısına katılım sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

“ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARA 14 MİLYON EURO HİBE SAĞLAYACAĞIZ”

Çalıştay sürecinde hayata geçirilen çalışmalara değinen Bakan Pakdemirli, kırsalda yağmur hasadı konusuna vurgu yaparak, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Programımızda, kırsalda su hasadı için Geo-membran gölet yapımını, yüzde 50 hibe desteğine dahil ettik. Yağmur hasadı ile kırsaldaki çiftçimiz, büyük inşaat maliyetleri olmadan, hibe kapsamında yapılacak göletlerde depolayacakları suyu kullanarak, verimlerini dekara 5 kata kadar artırabilecekler.

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Yine, ahır gübresinde sera gazı emisyonunu azaltmak ve hayvancılık işletmelerinde çevre dostu tarımsal uygulamaları yaygınlaştırmak için Karaman ve Konya illerimizde, yüzde 100 hibeli, 500 büyükbaş kapasiteli, 4 adet çiftlik tipi biyogaz tesisinin kurulmasını destekledik. Çevre dostu tarımsal makinelerin kullanımını artırmak için bu kapsamdaki küçük ölçekli makineleri, yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma desteği kapsamına dahil ettik.

2021’de bakanlığımıza sunulan damla ve yağmurlama sulama projelerinin tamamına, yüzde 50 hibe desteği sağladık. 2021-2027 dönemi için IPARD-Çevre Tedbirine; yağmur hasadı, rüzgar perdesi, organik tarım, su ve rüzgar erozyonunu önleyen çevre dostu tarımsal uygulamaları dahil ettik. Bu uygulamalara toplam 14 milyon euro hibe sağlayacağız” diye konuştu.

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“AVRUPA’DA İLK DEFA GELİR KORUMA SİGORTASI’NI UYGULUYORUZ”

Ankara-Polatlı ilçesinde 500 dekarlık bir alanda Permakültür projesini başlattıklarını, bu modeli ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Pakdemirli, Avrupa’da ilk defa Gelir Koruma Sigortası’nı uyguladıklarının altını çizerek, “Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda devlet prim desteğini bu yıl için yüzde 60’tan yüzde 70’e, eşik verim değerini ise yüzde 70‘den yüzde 80’e çıkardık. Ayrıca Avrupa'da ilk defa Gelir Koruma Sigortası’nı ülkemizde başlattık. Sadece üretimi değil, üreticinin gelirini de garanti altına alan bu sistemi bu yıl Konya’nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde buğday ürününde uygulayacağız. İnşallah 2023 yılından itibaren de tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız” cümlelerini kullandı.

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ÇEVRE DOSTU VE/VEYA İKLİM DOSTU GIDA ÜRETİM MODELİ HAYATA GEÇECEK

Bakan Pakdemirli, çalıştay çıktılarını 27 maddelik bir sonuç bildirgesiyle açıklayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önümüzdeki dönem stratejilerini şöyle özetledi:

“Bakanlığımız öncülüğünde tarım sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı oluşturulacaktır. İklim dostu tarımsal destekleme modeli, ekosistem odaklı gıda üretim modeli hayata geçirilecektir. Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyetlerini 2023 yılına kadar tam olarak belirleyeceğiz. 2023-2027 dönemini kapsayan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planımız, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Tarım ve mera alanları için kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacaktır. Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi’ni uygulamaya alınacaktır. Basınçlı modern sulama yöntemlerinin desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. Tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanımını çiftçimize anlatmak amacıyla geliştirdiğimiz ‘Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi’ni ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Kuraklığa ve soğuğa toleranslı yeni tohum çeşitleri geliştirerek, hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanlarını yaygınlaştırılacaktır.”

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Toplantıda, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün birer konuşma gerçekleştirdi.