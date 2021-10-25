Bakan Pakdemirli: 7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Esra Hankulunun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar Yalanı ortaya çıktıEsra Hankulu'nun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar! Yalanı ortaya çıktı#Ümitcan Uygun
Taksi bilmecesi devam ediyor Rakamlar inanılacak gibi değil Taksi bilmecesi devam ediyor! 'Rakamlar inanılacak gibi değil'#Sarı Taksi
Yapan dünyanın en ünlü ismi Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...Yapan dünyanın en ünlü ismi! Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...#Fauci
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
Dünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdularDünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdular!#Alex Quiñónez
Derbiye saatler kala ortak sorun Balotelli detayı...Derbiye saatler kala ortak sorun! Balotelli detayı...#Beşiktaş
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Songül Karlı da modaya uyduSongül Karlı da modaya uydu#Serap Paköz
Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne'Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne!'#Anneler
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli: 7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız

#Bekir Pakdemirli#Denetim#Gıda Hattı
Bakan Pakdemirli: 7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25-28 Ekim tarihleri arasında yoğun gıda denetimleri yapacaklarını belirterek, "4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama kararlığıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nde ’Gıda Denetim Seferberliği’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, gıda güvenilirliği konusundaki tek yetkili bakanlık olarak temel hedeflerinin tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğunu belirterek, "Bu hedef doğrultusunda tarladan sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

'2020’DE 1 MİLYON 357 BİN DENETİM YAPTIK'

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarını işaret ederek, "Türkiye’de 720 bin tane gıda işletmesi var. Bu gıda işletmelerinin hepsi kayıt altında. 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim yaptık. Pandemi döneminde de bu denetimlerimizi artırarak devam ettik. Biliyorsunuz hizmet sektörüne önemli bir kısmı bu dönemde kapalıydı. Bu dönemde, 2020 yılında 1 milyon 357 bin denetim yaptık. Bu denetimleri yaparken 3-4 tane esas var; biri risk esaslı yani burada bir risk var mı, biri habersiz yani habersizce gidip bakıyoruz şüphe veya ihbar durumunda denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca dış ticaret ile ilgili de denetimlerimizi yine Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapıyoruz" diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZ 365 GÜN DEVAM EDİYOR'

Haberin Devamı

Denetimler sonucunda, piyasada gıdayla ilgili karşılaştıkları olumsuzluk sayısının son derece azaldığını vurgulayan Pakdemirli, "Azalmaya da devam ediyor. Bizim denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Bir eleştiri olmasın, ’denetim böyle bir arada, hep beraber kampanya şeklinde mi olur’ diye. Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık, kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla da bu kampanya ve denetimlerimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. 25-28 Ekim tarihleri arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Sonuçlarını da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bizim güçlü bir alt yapımız, denetçi ordumuz var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum; en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz; şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ'

Haberin Devamı

Bakan Pakdemirli, vatandaşların kendilerine ihbarda bulunması için 2 ana hatları olduğunu belirterek, "Alo 174 Gıda hattımız var. Tüketicilerimiz herhangi bir konuda şüphe ettiğinde Alo 174’ü arayabilir ve müracaata bulunabilir. Alo 174 haricinde özellikle son 2 senede devreye aldığımız bir hattımız daha var bu da WhatsApp hattı. Bu da 0501 174 0 174. Buradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama kararlığıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bakan Pakdemirli, bu denetimler kapsamında 4 bakan yardımcısının da farklı şehirlerde seferberliğe rehberlik edeceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Pakdemirli#Denetim#Gıda Hattı

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!