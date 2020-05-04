Bakan Pakdemirli: 25 adet sulama projesi hayata geçirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, sulamada yeni bir adım daha attıklarını, DSİ Genel Müdürlüğü ile TOKİ Başkanlığı arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda protokol imzalandığını bildirdi. İmzalanan protokol çerçevesinde değişik illerde 25 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda, 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projeler ile çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile 300 bin kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



’PROJELERİN YATIRIM BEDELİ 8,5 MİLYAR LİRA’



Yapılan yatırımlar ile suya hasret toprakları suyla buluşturduklarını belirten Bakan Pakdemirli, protokol ile yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8,5 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Türkiye’nin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78’inin yani 66,5 milyon dekarının sulamaya açıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkün" dedi.



’SULAMA PROJELERİNDE TASARRUF ÖN PLANDA’



Bakan Pakdemirli, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır."