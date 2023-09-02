Bakan Özhaseki: 40 bin konut yükseliyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da bir dizi çalışmalarda bulundu. Bakan Özhaseki, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Hatay'da 240 bin bağımsız birimin yıkıldığını 40 bin bağımsız birimin de inşaatının devam ettiğini söyledi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

En çok hasar gören şehrimiz Hatay. Yüzde 90'a varan oranda yok oldu. Kolay değil binlerce konutun kaldırılması. Hasar sayısı bağımsız birim olarak 254 bin görünüyor. Bütün bu nihayetinde ağır hasarlı yıkılacak binaların kaldırılması, orta hasarlıların gelişmelerinin sonlandırılması, bu binaların kaldırılması kolay değil. Yıkım ve hafriyatların oranı yüzde 65'e yaklaşmış. Biz bu hafriyatlar kalksın da planlamalar yapalım mantığıyla hareket etmiyoruz. Sert zeminlerin olduğu rezerv alanlarda konut ve iş yerlerine başladık. 40 bin civarında konutlarımız yükseliyor. Tespit edebildiğimiz yerlerde planlamalar yaptık, zemin etütleri yaptık.

Yerinde dönüşümle ilgili de işe başlıyoruz.

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Merkezdeki meydan ve çevresi diye tabir edebileceğimiz konut ve iş yerlerini yapmak istiyoruz. Şehirlerin meydanları sembolik yerlerdir. Hatay'ın kendine has özgünlüğünü yansıtması lazım.

250 bin civarında bağımsız birim yıkılmış, bazıları da hukuki ihtilaflara neden olmuş. Çok makul, haklı istekleri var. Onları da girerek itirazları bitirerek hafriyata başlamak lazım. 6-7 aydır planlamalar yapıldı, hafriyatlar kaldırılıyor. Buraya kaç defa geldim hatırlamıyorum. Buradaki yerel dinamikleri dinlemeye gayret ettik.

Siyaseten eleştiriyorlarsa aldırış etmeyiz, yolumuzdan şaşmayız, ciddi birşey söyleniyorsa hepimizin görevi. Zemini temizledik, planlamalar yaptık, yerinde dönüşümü de başlatarak Hatay'ın eski haline dönüştürmek için bismillah deyip işe başlıyoruz.

Böyle bir afet karşısında insanların psikolojik olarak canları sıkılmıştır, bunu bilsinler ki arkalarında Türk milleti var, iktidar var. Onlar için neler yapılması gerekiyorsa soluksuz şekilde yapıyoruz.