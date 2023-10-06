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Bakan Özhaseki'den müjde: Yerinde Dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarları artırıldı

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#Mehmet Özhaseki#Hibe#Yerinde Dönüşüm
Bakan Özhasekiden müjde: Yerinde Dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarları artırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 12:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasında verilen hibe ve kredi miktarlarının artırıldığının müjdesini verdi.

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Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyası kapsamında verilen hibe ve kredilerin yeni rakamlarını paylaştı. Bakan Özhaseki’nin verdiği müjdeye göre, deprem konutları için 500 bin TL olan hibe miktarı 750 bin TL'ye, 500 bin TL olan kredi miktarı 750 bin TL'ye yükseltildi. İş yerleri için verilen 250 bin TL hibe miktarı 400 bin TL'ye, 250 bin TL olan kredi miktarı da 400 bin TL'ye çıkarıldı. Bakan Özhaseki, ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi imkânı sağlanacağını bildirdi.

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Bakan Mehmet Özhaseki mesajında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Özhasekiden müjde: Yerinde Dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarları artırıldı

Bakan Özhasekiden müjde: Yerinde Dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarları artırıldı


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#Mehmet Özhaseki#Hibe#Yerinde Dönüşüm

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