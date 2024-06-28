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Bakan Özhaseki'den 'iklim kanunu' açıklaması

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#Mehmet Özhaseki#Bakan#İklim
Bakan Özhasekiden iklim kanunu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 10:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"ni açıkladı. Bakan Özhaseki iklim kanununun önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini açıkladı.

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Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle: 

Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz.

Çok tüketiyoruz çok kirletiyoruz. Böyle olunca denge bozuluyor. Bilimsel verilere göre dünyanın ısısı 1.45 derece arttı. 2 derece artarsa gıda krizleri yaşanacağı söyleniyor. 3 derece çıkarsa gezegen yaşanmaz hale gelecek. Slogan olarak iklim değişmeden biz değişelim istiyoruz.

2053 yılı 0 emisyon hedefini ortaya koyduk. İklim kanunu güncelledik. Önümüzdeki günlerde iklim kanunu çıkarmış olacağız.

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#Mehmet Özhaseki#Bakan#İklim

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