×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Özhaseki: Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı
Bakan Özhaseki: Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 10:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece-gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte; bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz.” dedi.

Haberin Devamı

Bakanlık görevini devralmasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştiren Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’nin kaybedecek birkaç saniyesi dahi olmadığını vurgulayarak, imar ve inşa çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

“ASRIN DEPREMİ DENİYOR AMA BİZİM BİN YILLIK ANADOLU MEDENİYETİMİZDE KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ, ‘BİN YILIN’ DEPREMİYLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta 11 ili yıkan felaketi kastederek, “Asrın depremi deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, ‘bin yılın’ depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili ilgilendiriyor. Onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da, hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte; 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkân, işyeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu.” diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHürjet özel uçuş gerçekleştirdiHürjet özel uçuş gerçekleştirdiHaberi Görüntüle

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

“Bir taraftan bu çalışmaların planlanması, yani zemin etütleri yapılarak binaların sağlam yerlere taşınması, arkasından daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, bunların mülkiyet sorunlarının çözülmesi, arkasından bunların ihale edilip işe başlanması, finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması icap ediyor. Bu belki de normal zaman olsa, birkaç yıla sâri olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok.”

“SEÇİMLERDEN SONRA BİZİM BİRKAÇ SANİYE BİLE VAKTİMİZ YOK. GECE GÜNDÜZ DEMEDEN UĞRAŞACAĞIZ. İNŞALLAH YARALARIMIZI SARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara verdiği sözlerin olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

“SIFIR ATIK İLE BAŞLAYAN VE ONUN DIŞINDA DEVAM EDEN BİRÇOK ÇALIŞMAYI DAHA GÖRÜNÜR, DAHA BELİRGİN KILACAĞIZ”

Çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak; onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınŞimdi mi emekli olmalı, temmuza mı ertelemeliŞimdi mi emekli olmalı, temmuza mı ertelemeli?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe
Bayram tatilinde 2 milyon kişi beklentisi

Bayram tatilinde 2 milyon kişi beklentisi

#Bayram
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya