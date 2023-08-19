Bakan Özhaseki: İstanbul'da 1.5 milyon konut çok riskli gözüküyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de yerel basınla bir araya geldi. Kocasinan Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan inşa ve ihya çalışmaları ile İstanbul’un dönüşümü konuları üzerinde durdu, Kayseri’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Bin yılın afeti 6 Şubat depremlerinde toplam 18 ilin ve 14 milyon insanın etkilendiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Merkezler neredeyse yüzde 90 yok oldu. 254 bin konutla Hatay önde, Kahramanmaraş 112 bin, Malatya 103 bin ve Adıyaman’da da bu sayımız 64 bin. Şu an 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinden uzakta. Bunlardan 80 bin kadarı yurtlarda ve sosyal tesislerde misafir oluyor. 325 bin aileye kira yardımı yapmaya devam ediyoruz. Bu sebeple, bizim gece gündüz demeden, tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bölümlere, kendi evlerine almamız gerekiyor.” diye konuştu.



“YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN 181 BİN MÜRACAAT OLDU”



Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için 1 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlattıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, projenin yoğun talep gördüğünü ifade etti. Başvuru sayılarını hergün takip ettiğini belirten Özhaseki, “Her sabah bakıyorum, bu sabah müracaat sayısı 181 bindi. Şehirlerimizi bu şekilde ayağa kaldıracağız.” dedi.

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“TEDBİR SONRA ALINIRSA HARCAMALAR 7’YE KATLANIYOR”



Bakanlık olarak ikinci önceliği de İstanbul’u depreme hazırlamaya verdiklerini söyleyen Özhaseki, “Eğer bir depremden önce tedbir alırsanız 1 birim, depremden sonra hazırlık yaparsanız 7 birim harcama yapmış oluyorsunuz. Tüm bilim insanlarının kabulüdür ki, dünyada en çok Deprem riski taşıyan 10 şehirden biridir İstanbul. Bir an önce tedbirimizi alıp takdiri Allah’a bırakmak lazım. 2012’den bu güne 800 bin civarında konutumuzu yeniledik İstanbul’da. 180 bin konutun oradaki yapımı da devam ediyor. İstanbul’da 5.8 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyonu riskli, ama 600 bini ilk etapta yıkılmak zorunda. Bu 600 bin konutun çok hızlı şekilde dönüşmesi lazım. Biz güvenli hale getirirsek depremden önce, sorumluluğumuzu da yapmış oluruz. Bizim yerimizde durmadan, kentsel dönüşüm işlerini hızlıca devreye sokmamız icap ediyor.” şeklinde konuştu.

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İstanbul’un dönüşümünde 4 etap olduğundan bahseden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “Kentsel dönüşüm devam ediyor, çok sıkı takipteyiz. Rezerv alanlarımız var. Depremde ilk yıkılacak evlerin yerine doğru dönüşümler yapacağız. Yarısı Bizden kampanyasına da müracaatı oldu vatandaşımızın. 14 bin bina yüzde 100 anlaşma sağladı. Yakın bir zamanda bu kampanyayı başlatacağız. Bedelin yarısını biz vereceğiz, bu da kentteki ciddi bir dönüşümü başlatmak demek. Ayrıca, İstanbul’daki tüm belediyelerimizi davet ettik. Hangi parti olursa olsun davetimizi yaptık. İstanbul’u depreme hazırlamak adına önümüze çıkan engellerin tümünü aşmak üzere bir çalışmamız olacak. Yasa taslağı hazırlamaya başlıyoruz.”



“KAYSERİ’NİN MARKA DEĞERİ ARTACAK"



Bakan Özhaseki, Kayseri’de yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Kayseri’de her alandayatırımlara devam edileceğini, bu yatırımlarla şehrin marka değerinin daha da artacağını dile getiren Özhaseki, kayak merkezi ve lojistik merkez çalışmalarının tam gaz sürdüğünü, TOKİ konutlarının anahtarlarının da teslim edileceğinin bilgisini verdi. Kayseri için güzel projelerin yolda olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, şu ifadelere yer verdi: “Kayseri büyük işlere imza atacaktır. Kayak merkezi şehrimizin çehresini değiştirecek. Erciyes şehrimizin bir marka değeri olarak önümüzde duruyor. Serbest bölge kurduk, 1 milyar dolarlık ihracat yapıyorlar şimdi. Belediye olarak üstümüze de düşmeyen şeyler yaparak şehrimizi kalkındırdık. OSB’lerimiz, 5 tane üniversitemiz var. Hızlı trenimiz de bitmiş olacak inşallah. 1 sene önce temel atmanın faydasını görmüş olacağız. Havaalanı ve millet bahçesi çalışmalarımız sürüyor. Lojistik merkezinin inşaatı devam ediyor. TOKİ’mizin konutlarının bugün anahtar teslimlerini yapacağız.”