Bakan Özhaseki: İnşaatı başlayan konutlar 3 ay sonra dağıtılacak

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Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Kocasinan Belediyesi 38 Yeni Araç Teslim Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Kocasinan Belediyesini, modern ve geniş otomobillerle araç filosunu güçlendirdiği için tebrik eden Bakan Özhaseki, yerel yöneticilerin zamanın ruhunu okumasının önemine vurgu yaparak, ‘şehirleri, yerel yöneticilerin ufukları ileriye taşır’ mesajı verdi. Konuşmasında, 6 Şubat depremlerine değinen Özhaseki, 14 milyon insanın etkilendiğini ve 18 şehrin zarar gördüğünü vurgulayarak, “680 bin civarında konut yıkıldı. 170 bin kadar da dükkân, iş yeri ve ahır gibi tek katlı yerlerimiz yıkıldı. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik, bunun acısını söylemeye gerek yok. Maddi hasarı sorarsanız, 100 milyar doların üzerinde olduğu her seferinde ifade ediliyor. Kolay değil.” diye konuştu.

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“AK PARTİLİ OLMAYAN İLÇELERE BİLE KOŞTUK”



Deprem gecesi AK Partili Belediyeleri bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Özhaseki, parti ayrımı yapmaksızın AK Parti’nin olmadığı ilçelere bile yardıma koştuklarını vurguladı. Özhaseki, “O geceden itibaren bütün belediyelerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Kayseri'mizi ilçeleriyle beraber Kahramanmaraş'a, Göksun'a, Elbistan'a, Pazarcık'a doğru hücum ettiler. Sadece Hatay'da 254 bin ev yıkılmış. 50 binden fazla iş yeri yıkılmış. Antakya'nın neredeyse yüzde doksanı yok arkadaşlar. Şu anda ayakta bulunan binalarda sırasını bekliyor yıkılmak için. Dehşet bir hasar. Oraya da Konya Belediyemizi, Kocaeli Belediyemizi, Bursa Belediyemizi, İskenderun'a da Denizli Belediyemizi görevlendirdik. Yüze yakın da ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız orada aylarca görev yaptılar. Üstelik bazı ilçelerde AK Parti hiç yok. Meclis üyemiz bile yok. Defne'de, Samandağ'da vesaire. Ama olsun, biz hizmet ettik orada. Çünkü insan bizim insanımız. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprağı paylaşıyoruz. Çok şükür ülkülerimiz de aynı bizim. Hedeflerimiz de aynı. İnsanımıza hizmet ediyoruz. Her bir tarafa koştuk, gayret ettik.” şeklinde konuştu.

“200 BİNDEN FAZLA KONUTUN İNŞAATI BAŞLADI”



Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ve şu anda 200 binden fazla konutun da inşaatını başlattıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah onlar 3 ay sonra başlamak üzere peyderpey hak sahiplerine dağıtılacak. Bu arada ‘yerinde dönüştürmek isteyenlere de biz destek vereceğiz.’ dedik. 200 binden fazla vatandaşımız da ‘evet, biz yerinde yapacağız, bize destek verin.’ dediler. Onlar için de zaten şimdi çalışma başlıyor. Kurallarımızı koyduk, yapacaklarımızı ifade ettik. Orada çok hızlı vaziyet alarak, devlet olarak, hükümet olarak ne yapılması icap ediyorsa emin olun en hızlı biçimde yapıyoruz. Her gittiğimiz yerlerde de vatandaşlar bizlere teşekkür ediyorlar. ‘Allah razı olsun’ diyorlar. Yaptığımız evlerde de özellik arıyoruz. İyi olsun diye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü biz büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetlere imza atmış bir milletin çocuklarıyız. Bizim ecdadımızın en önemli isimlerinden biri de Mimar Sinan'dır. En zor zamanlarda yaptığı eserler 400 sene, 500 sene ayaktadır. Şimdi nasıl olacak da bizler seneler sonra 300, 400 sene sonra geleceğiz, çok kötü işler yapacağız ve o evler de deprem geldiğinde yıkılacak? Bunlar bize yakışmaz. ”

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“BİZ İŞİMİZİ GÜZEL YAPACAĞIZ”



Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi işleri en güzel şekilde yapanlardan olmayı önemsediklerini dile getiren Özhaseki, “Allah işini güzel yapanı sever diyor. Biz de işimizi güzel yapacağız. Kayseri'de ne yaparsak güzel yapacağız. Deprem bölgesinde ne yaparsak güzel yapacağız, iyi yapacağız. Sonra da insanlarımızın duasını alarak, inşallah Cenabıhakk'ın huzuruna yüz akıyla çıkacağız.” dedi.



Konuşmaların ardından, Bakan Özhaseki ve davetliler dualar eşliğinde Kocasinan Belediyesinin 38 yeni aracının teslimini gerçekleştirdi.