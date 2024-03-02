Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Niğde'ye geldi. Bakan Özhaseki, ilk olarak Vali Cahit Çelik ardından da Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti. Burada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Niğdeli hak sahipleriyle görüşen Özhaseki, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bin civarında evimiz, 170 bin iş yeri, depo gibi tek katlı yerler ağır hasar aldı. 14 milyon insan zarar gördü. Maddi zarar 104 milyar dolara olarak hesaplandı. Bu işin tabii ki manevi zararını ölçecek bir alet olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz insanların çaylarını içtiğimizde tabii sevinçliler evlerini teslim almışlar, çok güzel yerlerde oturuyorlar ama biraz sonra sohbete açıldığında kayıplarını söylüyorlar. Allah bir daha göstermesin. Devlet olmanın gereği de o günlerde felaket olarak karşımıza çıkan iş karşısında büyük bir dayanışma göstermek, zararları, sıkıntıları giderebilmek. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Çok şükür yaraları sardık. Ve o bölgelerde, ilk andaki kurtarma faaliyetlerinden sonra en sert zeminlerde bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda inşaatlara başladık. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz" dedi

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Deprem bölgesinde 307 bin kadar başlayan ve başlamak üzere olan konut olduğunu söyleyen Özhaseki, “O bölgelerde rastladığımız yabancı misyon şeflerinin hepsi derler ki; 'Bu depremin 4'te biri bizde olsaydı altından kalkamazdık.' Evet, aynen öyle. Büyük bir çalışma devam ediyor. Geçtiğimiz ay 46 bin konutu hak sahiplerine verdik. Bu ay vereceklerimizle beraber sayı 75 bini bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren de her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz. Bu konutlar depreme dirençli, güvenilir konutlar. Deprem olduğunda Allah korusun herkesin dışarıya çıkmadan kapılara, pencerelere koşmadan evinde huzurla oturabileceği konutlar. TOKİ'nin yaptığı 1 milyon 200 bin konutun son depremlerde hiç hasar almadığını herkes gördü" diye konuştu.

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Yaklaşık 50 bin köy konutu yaptıklarını da belirten Özhaseki, yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi. Özhaseki, “Niğde'mizde de bilindiği gibi hasar alan, ağır hasarlı olan ve daha sonrasında yıkılan binalar vardı. Biraz önce de hak sahibi arkadaşlarla toplandık. Onlar da aynı şekilde yerinde dönüşümden istifade ediyor. Biz de onları destekliyoruz. Yakın zaman içerisinde inşallah projeler çıkacak, sorun kalmadı. Onlar da evlerinin yapımına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin programı, esnaf ziyareti ve sektör temsilcileriyle yapacağı toplantı ile devam edecek.