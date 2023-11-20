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Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Köy Evleri
Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 10:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hafif çelikten yapılacak köy evleri için ilk kazmayı vurduklarını bildirdi. Bakan Özhaseki, “Adıyaman Sincik'te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deprem bölgesinde hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak olan 100 bin hafif çelikten köy evi için ilk kazmalar, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde vuruldu.

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafif çelikten köy evlerinin yapımına başladıklarını duyurdu.

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Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmaların vurulduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk. Adıyaman Sincik'te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.” dedi.

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Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

“ÇELİK EVLERİN EN BÜYÜK AVANTAJI DEPREME DAYANIKLI OLMASI”

Bakan Mehmet Özhaseki’nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi. Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Afacan, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yapılan başvuruları onaylanan vatandaşlar için inşa edilecek hafif çelik köy evlerinin, bazı bölgelerde tek katlı, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağını ifade etti.

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Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu


“Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması.” diyen Afacan, çelik evlerin yalıtım bakımından da çok güçlü olduğu için ısı ve ses yalıtımında da büyük avantaja sahip olduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Afacan, bu yönüyle de hafif çelik köy evlerinin, enerji verimliliğine fayda sağlayacağını söyledi. Çelik evlerin dünyada da en çok uygulanan sistem olduğunu ifade eden Afacan, yapımına başladıkları çelik evlerin, vatandaşlara yakın zamanda A’dan Z’ye her şeyi ile anahtar teslimini yapacaklarını kaydetti.

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

Bakan Özhaseki duyurdu: Çelik yapılı köy evleri için ilk kazma vuruldu

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Köy Evleri

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