Bakan Özhaseki: Çevreyle ilgili projelerimizi yavaş yavaş gerçekleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre Haftası dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST'in açılışına katıldı. 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temalı ÇEVREFEST, 9 Haziran'a kadar sürecek. 'Sıfır Atık' etkinlikleri ile temiz üretim teknolojilerinin tanıtılacağı festivalde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre, 'Sıfır Atık' ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra her yaştan katılımcılar için söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı da yer alıyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, festivalde yaptığı açıklamada, çevrenin gelişen sanayi ve tüketim çılgınlığı ile birlikte daha çok kirlendiğini belirterek, "Çok ürettikçe çok tükettiğimiz, sonra da çokça kirlettiğimiz dünya ile baş başa kaldık. Bütün bunlar bir dengeyi bozdu ve verilere göre dünyada atmosferdeki sıcaklık özellikle salınan karbon neticesinde 1,1 derece kadar arttı. Akdeniz ülkelerinde bu ısı 1,5 dereceyi buldu. Eğer 2 dereceyi bulursa bilim adamları büyük ihtimalle çok büyük bir gıda krizinin kopacağını ve insanların göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor. Eğer 3 dereceyi bulursa dünya yaşanmaz bir hal alacak. Yine Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre, birkaç rakamı sizinle de paylaşmak istiyorum. Birincisi, Dünya Bankası verilerine göre insanlar günümüzde artık 2,1 milyar ton katı atığı her gün dışarıya veriyor. Bir başka tespit, her yıl 8 milyon ton atık okyanuslara karışıyor. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre de bir kısım insanlar açlıkla mücadele ederken diğer bir başka grup da içinden sadece beğendiklerini alıyor, dışarıda kalan her şeyi dışarıya atıyor. Bunun miktarı da 1,3 milyar ton. Yine bir grup insan temiz suya erişimde sıkıntı çekerken yine insanoğlu suyu hadsiz bir şekilde, sınırsız bir şekilde israf etmeye devam ediyor. Bu tüketim çılgınlığı dünyamızın, daha doğrusu ortak evimizin bütün değerlerini ve dengesini bozuyor. Bu değerler bozulunca da bu dengeler karışınca da haliyle birçok ardı arkasına geliyor" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜMDEN 185 MİLYAR LİRA KAYNAK ELDE ETTİK'

Çevrenin zarar görmemesi için yıllardır mücadele ettiklerini aktaran Bakan Özhaseki, "22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere benden önce de görev yapan birçok arkadaşım bu konuya hassasiyet göstermişler. Bu konuda ellerinden gelen gayreti göstermişler. En önemli uluslararası anlaşmalara bizler imza attık. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi belirledik. Yeşil dönüşüm için 'İklim Kanunu'muzu hazırladık. Şu anda son revizelerini yapıyoruz. Önümüzdeki Meclis'in çalışma günlerinde inşallah Meclis'e indirip oradaki değerli parlamenterlerimizin görüşlerini açmış olacağız. Son 20 yılda bizim vesile olduğumuz, yapımına katkıda bulunduğumuz 3 milyon civarında konutumuzun da tamamının çevreye saygılı, Sıfır Atık esaslı yapıldığını da burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca bizim hükümetlerimiz döneminde belediyelerimize çevre noktasında çok büyük maddi destekler sağladık. Atık su arıtma tesisleri, 2022 yılı başında tüm Türkiye'de sadece 145 iken bugün bu sayı tam 1213'e çıktı. Ayrıca bir başka alandaki mücadelemiz deniz ve kıyılarımızı sıkı bir şekilde koruyoruz. Şu anda mavi bayraklı plaj sayımız 567'ye çıktı, dünya üçüncüsüyüz. İnşallah dünya birincisi olmaya da adayız" açıklamasında bulundu.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle 7 yıldır Sıfır Atık Projesi'ni uyguladıklarına işaret ederek, "Burada kasıt, önce şu evlerimizden dışarıya atmış olduğumuz atıkları ayrıştırarak vereceğiz. Sonra da bunların her birisini bir değer olarak dışarıda kullanacağız. Organik atıkları da gübre haline getirip tabiatta hiç zarar vermeyen Sıfır Atık sloganına uygun bir hale dönüştürmüş olacağız. Şimdi geldiğimiz noktada 2023 yılında bu oran yüzde 35'lere çıktı. Arttırarak devam edeceğiz. Milyonlarca insana eğitim verdik. Binlerce binada Sıfır Atık uygulanıyor. Bazı pilot bölgeler seçtik. Bu inşallah diğer şehirlerimizde de devam edecek. Bu sadece Türkiye'nin başlatmış olduğu bir çevre hareketi olmaktan çıktı. Tüm dünyada Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftihar vesilesi oldu. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalarda geri dönüşümden tam 185 milyar lira bir kaynak elde ettik. Bu yaptığımız çalışmalarda 498 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. Ayrıca 127 milyon varil petrolden de tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, deprem konutlarını teslim etmek için seferber olduklarını ifade ederek, "Gece gündüz demeden o bölgelerdeyiz. Herhalde birkaç gün içerisinde Adıyaman tarafından başlayarak deprem bölgelerini gezeceğiz. Belki hiç duyurmadığımız, devam eden bazı çalışmalar var. Onlar da çevreyle ilgili. Bugün bir kısmından bahsettim. Haftaya da inşallah daha etraflı bir şekilde bunu inceleyeceğiz. Salı günü duyuracağız. Çevreyle ilgili o kadar çok projemiz var ki. Bunları da yavaş yavaş inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi.