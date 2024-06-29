Bakan Özhaseki bütçeye uygun plajlarla ilgili detayları paylaştı... Bir yılda 100 halk plajı

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Ankara’da gerçekleşen Çevre Projeleri Medya Buluşması toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak üzere yaptıkları çalışmaları anlattı.

“Denizler Halkındır” projesi kapsamında denize kıyısı olan 28 il valiliğine genelge gönderdiklerini, 2 ilde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdıklarını belirten Özhaseki, “Kıyı ulaşımına engel olan tüm işgalleri ve kaçak yapıları tespit edip mevzuatın gereğini yapacağız. Denetimlerimizi sürekli, vatandaşımızı da sürecin aktif bir paydaşı kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı kurduk. Gelen ihbarları değerlendirip sonuçlandıracağız. Kıyı şeridi olan 28 ilimizde en az bir halk plajı açacağız. Hedefimiz bir yılda 100 halk plajı açarak vatandaşlarımızın denizlere erişimini kolaylaştırmak” dedi.

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TEKNELERE ÇÖP DÜZENİ

Özel Çevre Koruma Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm sahil ve koyları teknelerin verdiği zararlardan korumak için de mapa şamandıra projesi başlattıklarını vurgulayan Özhaseki, Göcek’ten başlayacak sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

“Artık yatlar ve tekneler artık bu mapa şamandıralara bağlanacak. Bir mobil uygulama geliştirdik. Yatlar, akıllı sistemleri içeren bu uygulamadan alacakları randevulara göre, planlı bir şekilde koylara yaklaşacak. Bundan sonra teknelerin demirlenmesi standarda kavuşacak. Bunlar atıklarını denizlere keyfi şekilde boşaltamayacaklar. Atık kabul tesislerine ve atık alım gemilerine bu atıkları, ücret ödeyerek verecekler. Yolcu ve personel kapasitesi 12 kişiden az olan tekneler kirli sularını ve çöplerini 15 günde en az bir defa; 12 kişiden fazla olanlar 10 gün içinde vermek zorunda olacak. 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla Fethiye-Göcek Bölgesi’nde sistemi kurarak başlayacağız; 2026 itibarıyla da diğer özel çevre koruma bölgelerinde yaygınlaştıracağız.”

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EKONOMİYE 520 MİLYON EURO’LUK KATKI

Özhaseki sıfır atık kapsamında depozito yönetim sistemine geçeceklerini, bu kapsamda toplanacak kâğıt, cam, metal ambalaj atıklarından yılda 120 milyon Euro geri kazanım geliri; bunların hammadde olarak yeniden kullanılmasıyla 250 milyon Euro tasarruf; atık ithalatında 50 milyon azalma ile 100 milyon Euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf sağlanacağını söyledi. Bakan Özhaseki, böylece tüm kalemlerle ekonomiye 520 milyon Euro’luk önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti.

EVİ REZERV ALANDA KALANA BORÇSUZ SIFIR EV VERİLECEK

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Rezerv alan içinde sağlam konutu, işyeri kalan, evleri yola gidenlerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını söyleyen Özhaseki, az veya orta hasarlı evi olanlara hakkaniyetli yaklaştıklarını vurgulayarak şöyle dedi: “AFAD’a bırakmadan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eliyle, ne hakkı varsa, o kadar yeri vereceğiz. Az hasarlı veya orta hasarlı olanlarla tek tek görüşeceğiz, bunları borçlandıramayız, doğru olmaz. Biz hepsini ikna edelim, evlerini verelim, en yakın nereyse, yola gidiyorsa yola en yakın yerden verelim. Az hasarlı ve hasarsızları bu şekilde ikna edeceğiz. 20-30 yıl sonra bize kargacık burgacık evler verdiniz, Allah belanızı versin demesinler, diye fedakârlık yapacağız, az hasarlılardan hiç para almadan sıfır evler vereceğiz.”

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‘TAŞOCAĞINA FAZLA İZNİ DURDURURUZ’

Hatay’da 60 taşocağına izni verildiği, 36 milyon metreküp ihtiyaca karşın 80 milyon metreküplük izin verilerek doğanın taprip olacağı hesaplamalarına ise Bakan Özhaseki, “Hatay, kadim bir şehir, kültürünün, demografik yapısının korunması gereken bir şehir. Ben oradaki tüm toplantılara, ayrım yapmaksızın herkesi çağırıyorum. Bugüne kadar bana bu hesabı yapan olmadı. Ne kadar taş toprak lazım, bilmiyorum ama hesabı bize göndersinler, fazla izin verildiyse zaten durdururuz” yanıtını verdi.