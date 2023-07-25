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Bakan Özhaseki açıkladı! Yerinde Dönüşüm projesine 100 bin başvuru

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Kampanya
Bakan Özhaseki açıkladı Yerinde Dönüşüm projesine 100 bin başvuru
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 17:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine 8. günde başvuru sayısı 100 bin oldu. Müracaatlar; 86 bin 838 konut ve 13 bin 162 işyeri şeklinde gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin güncel rakamlarına dair paylaşımda bulundu.

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Deprem bölgesinin inşa ve ihya çalışmalarını hızla gerçekleştirmek için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların 100 bine ulaştığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.

 

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Kampanya

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