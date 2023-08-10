×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Özhaseki açıkladı: Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Deprem#Kahramanmaraş
Bakan Özhaseki açıkladı: Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir. Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için ‘Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim’ diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız. Hak sahipliği için de AFAD’ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz. Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Özhaseki#Deprem#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!