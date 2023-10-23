Bakan Özhaseki açıkladı: 400 bin bağımsız bölümü dönüştürüyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Van depreminin 12'nci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Özhaseki, "Van depreminin 12'nci yıl dönümünde bütün afetlerde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ülkemizi deprem başta olmak üzere bütün afetlere karşı hazır hale getirmekte kararlıyız. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemiz genelinde; 2012’den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne devam ediyoruz. Bugüne kadar bakanlık olarak kentsel dönüşüm projelerine 480 milyar TL değerinde kaynak sağladık. Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu şehirlerini vatandaşlarımızla el ele vererek inşa etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.