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Bakan Özer: Kantin kiraları yüzde 25'e sabitlenecek

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#Mahmut Özer#Kantin#Kira
Bakan Özer: Kantin kiraları yüzde 25e sabitlenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için adımlar atıldığını belirterek, "2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Özer, buradaki açıklamasında, okul kantinlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamalarına değindi. Eğitim yılı boyunca okullardaki kantinlerin kira artış oranını sabitlediklerini söyleyen Bakan Özer, "Son 2 haftadan beri, okullarımızın bünyesinde bulunan kantinlerin kira artışıyla ilgili, kantinlerdeki ürünlerin fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler almaya başlamıştık. Hem velilerden hem parti teşkilatımızdan hem esnaf ve sanatkarlar odasından. Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye’deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık ve en son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdim ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul yönetimimizin, okula gelen velilerimizin okul içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatlardan faydalanabilmeleri için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık. İnşallah bugün gerekli yazışmaları da tamamlayıp bilgilendireceğiz ve okul kantinlerimizdeki kira artışlarını bu şekilde sabitlemiş olacağız" dedi.

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’AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIKLI ÜRÜNLERLE BULUŞMASINI SAĞLAMAK’

Bu konuda gelen şikayetleri değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Özer, "Amacımız öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın çok sağlıklı bir şekilde bu hizmetten faydalanabilmeleri, elbette çok makul bir fiyatla bu hizmetten faydalanabilmeleri. Öğretmenlerimizin benzer şekilde, okul yönetimimizin de benzer şekilde. Bu kira indirimini sağladıktan sonra da kantinlerdeki ürünlerin indirimini de okul yönetimlerimiz bizzat takip edecekler. Amacımız kantin işletmecilerini mağdur etmeden en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlıklı ürünlerle buluşmasını sağlamak. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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#Mahmut Özer#Kantin#Kira

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