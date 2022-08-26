Bakan Nebati’den The Economist dergisine: Ters giden bir şey yok

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The Economist dergisi, yayınladığı bir podcastte, “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” diye cevap verdi.
Nothing topsy-turvy as you imply. It is very straightforward. The answer is simple: Türkiye Economy Model. There will be left no obstacle to prevent us from achieving our goals once we break the back of inflation. Stay tuned! @TheEconomist https://t.co/xg4l1e7GZ8— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 26, 2022