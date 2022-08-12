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Bakan Nebati'den sanayi üretimine övgü

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#Nureddin Nebati#Sanayi Üretimi#Ekonomi
Bakan Nebatiden sanayi üretimine övgü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 16:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretimi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati "Haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi verisi üzerine mesaj yayımladı. Bakan Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Haziran ayında sanayi üretiminin yüzde 8.5 oranında gerçekleştiğini belirtirken Euro Bölgesi ve İngiltere'de aynı dönemde yüzde 2,4, Çin'de yüzde 3,9, ABD'de ise yüzde 4,16'lık artış olduğunu açıkladı. Almanya'da ise sanayi üretiminin yüzde 0,5 oranında azalış kaydettiğini söyleyen Nebati "Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur.

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Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde Avro Bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır.

Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor.

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Ayrıca, sermaye malı üretiminde de devam eden kuvvetli görünüm, makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelimizdeki artışa işaret ediyor.

Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimi ile birlikte ikinci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi.

Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek.

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#Nureddin Nebati#Sanayi Üretimi#Ekonomi

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