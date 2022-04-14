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Bakan Nebati’den ‘rekor’ açıklaması

#Bakan Nebati#Borsa İstanbul#Rusya Ve Ukrayna
Bakan Nebati’den ‘rekor’ açıklaması

Borsa İstanbul’da arka arkaya görülen rekor yükselişlere Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’den açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşan Bakan Nebati, “BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz” yorumunda bulundu. Öte yandan, Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi dünkü kapanışta günü 2.460 puandan tamamladı ancak gün içinde 2.497 puanı test etti. Endeks bir önceki günü ise yüzde 0.60’lık yükselişle tamamlamış ve 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Aynı gün BIST’te toplam işlem hacmi 60.6 milyar lira olurken; kapanışta holding endeksi yüzde 1.43 değer kazandı, bankacılık endeksi ise yüzde 0.12 düşüş gösterdi.

BANKACILIK ÖNE ÇIKTI

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubat ayı sonlarından bu yana yukarı yönlü seyrini sürdüren Borsa İstanbul’da, yerli yatırımcı yönü belirlerken; pozitif trendin devam edebileceği öngörülüyor. Analistler, Borsa İstanbul’da birbiri ardında görülen rekorların en büyük gerekçesi olarak ilk çeyrekte bankaların bilançolarına ilişkin pozitif beklentiyi gösteriyor. Aynı dönemde enerji sektörü de yakından izlenen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın mayıs ayında sona ermesi halinde, Türkiye’nin turizm açısından avantajlı duruma gelmesi de havacılık sektörünün son dönem performansını olumlu yönde etkiliyor. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere, küresel piyasalarda ise enflasyonist etkiyle satış baskısı sürüyor. Analistler, başta Fed olmak üzere şahinleşen merkez bankalarının ve Çin’de pandemi kaynaklı kapanmaların küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğine dikkat çekiyor.

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#Bakan Nebati#Borsa İstanbul#Rusya Ve Ukrayna

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