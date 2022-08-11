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Bakan Nebati'den Öztrak'ın eleştirilerine yanıt: Gerçeği çarptırma çabanız asla kabul edilemez

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#Nureddin Nebati#Faik Öztrak#KKM
Bakan Nebatiden Öztrakın eleştirilerine yanıt: Gerçeği çarptırma çabanız asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 21:46

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak'ın eleştirilerine cevap verdi. Açıklamasında Öztrak'ın gerçekleri çarptığını ifade eden Nebati, "Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez." dedi.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.

İhracatımızdaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebi küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışlarıdır. Örneğin dünyada doğal gaz fiyatları salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. İşte tam da bu yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemimizi de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

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'YILLIK BAZDAKİ CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE 35 MİLYAR DOLAR FAZLA VERMEYİ BAŞARDIK'

Bakan Nebati, Türkiye'nin yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde 35 milyar dolar fazla verdiğini aktararak konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapması, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerimiz de hep bu yüzdendir. Bu kazanımlar, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletimizle birlikte birçok cephede verdiğimiz kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlardır. Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere 'net hata noksan' kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi 'kaynağı belirsiz' bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar.

Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum. Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır.

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2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir. Aşağıya enerji hariç cari işlemler dengesi tablosunu da bırakıyorum. Baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz ki pandeminin zirve yaptığı 2020 yılı dışında son yıllarda istikrarlı bir enerji hariç cari fazla söz konusudur. Gerçek budur."

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#Nureddin Nebati#Faik Öztrak#KKM

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