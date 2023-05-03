Bakan Nebati: Enflasyon verileri Türkiye'nin atmış olduğu adımların semeresi açısından önemlidir

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon için "Enflasyon verileri Türkiye'nin atmış olduğu adımların semeresi açısından önemlidir" dedi. Bakan Nebati, Mersin'de "ADA-74 Gemisi'nin Hizmete Alınış Töreni"ne katıldı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarih boyunca Türkiye için çok büyük bir öneme sahip olmuştur.• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarih boyunca Türkiye için çok büyük bir öneme sahip olmuştur. Gerek ortak tarihimiz gerekse ortak hedeflerimiz bu önemi daha da arttırmaktadır.



Bu bakımdan, kültürel ve kardeşlik bağımızın sarsılmayacak derecede güçlü olduğuna vurgu yapmak istiyorum.

Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs’a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapıyoruz.

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Gözden Kaçmasın Bakan Nebati: Enflasyonun bu yıl içinde daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz Haberi Görüntüle

KIBRIS’IN DENİZ ULAŞIMI VE TİCARETİ AÇISINDAN ÖNEMİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem coğrafi hem de stratejik açıdan deniz ulaşımı ve ticareti için çok önemli bir konumda.

Kıbrıs’ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanında yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor.



Türkiye olarak bizler de Kıbrıs’ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz.



GEMİ SEFERİ GEÇMİŞİ

Bunun için bildiğiniz gibi halihazırda Mersin – Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak feribot seferleri gerçekleştiriyoruz.

Yılda sayısı 300’e varan bu seferlerde yolcu, yük ve araç taşıma gibi hizmetleri vatandaşımıza sunuyoruz.



1975 yılından bu yana Kıbrıs denizciliğinin bir neferi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketimiz, buradaki sorunları çözmek ve gemilerimizi modernleştirmek için elindeki tüm imkânları seferber ediyor.



YENİ GEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR



Bu çabaların bir mahsulü olarak filomuza mevcut yolcu ve araç kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir gemi alımı yapmış bulunuyoruz.



Günün şartlarına uygun modern standartlardaki Ada 74 isimli feribot gemimiz yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olup 3 metre 10 santim su çekimine sahiptir.



Gemimiz Mersin-Gazimağusa hattında 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecektir.

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Bunun yanı sıra gemimiz 300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve TV yayını gibi sosyal donatılara da sahiptir.



Gemimizin faaliyete geçmesiyle birlikte hem vatandaşlarımızın hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kıbrıs’a seyahat eden turistlerin, konfor içinde yolculuk yapmasını sağlamış olacağız.

4,5 milyon avro kaynakla desteklediğimiz bu yatırımın her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.



Gelişmiş ekonomilerin elinde bulundurduğu asıl güçlerden birisinin de denizcilik alanında yürütülen faaliyetler olduğunun farkındayız.



Bu noktada denizlerdeki faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapıyor; GEMİ filolarımızın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Bugün Türkiye denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olduğu gibi TCG Anadolu da ortak gurur kaynağımızdır.



Türkiye Yüzyılı’mız, doğru zamanda doğru adımları atarak, denizlerdeki gücümüzü her geçen gün daha da artırdığımız bir dönem olacaktır.

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Her birinizi muhabbetle selamlıyor, yeni gemimizin tekrar her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

"ENFLASYON VERİLERİ TÜRKİYE'NİN ATMIŞ OLDUĞU ADIMLARIN SEMERESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

Dışarıdan kaynaklı fiyat artışları ülkemizde yüksek hissedildi. Döviz kurlarındaki atak, salgın ve savaşın getirdiği ağır yük enflasyonun Türkiye'de yüksek seviyede seyredilmesine neden oldu. Kasım ayından itibaren boynunu aşağı doğru diken enflasyon öncesinde ve sonrasında da hep şunu söyledik, bize öğretilmiş reçetelerle değil, kendi topraklarında kendi milletiyle uyumlu reçetelerle yola devam edeceğiz. Manşet enflasyonunun altındaki faiz oranlarını uygulayacağız dediğimizde içeridekiler bunu nasıl yaparsınız dediler. Bu geçiş sağlandı. Enflasyon yüzde 43 oldu. Seçime giderken ve depreme rağmen mali disiplinden taviz vermeden attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından veri sunuyor bize. Enflasyon verileri Türkiye'nin atmış olduğu adımların semeresi açısından önemlidir. Demek ki Türkiye bu işi yaparken KKTC'nin aynı şekilde bir kardeş vatan olarak bizimle olan iletişim ve ilişkilerinde aynı duyguları paylaşıyor olması, bakanımızın duygularını çok açık şekilde ifade etmesi Türkiye Yüzyılı'nın 21. yüzyılın sahibi olduğunu ve sadece KKTC'de değil dünyanın birçok ülkesi tarafından takip edildiğinin göstergesidir.