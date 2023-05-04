Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gerçekleştirecek olduğumuz paneller; sermaye piyasalarımızın, finans sektörümüzün geleceğine önemli katkılar sunacaktır.

Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor. 21. yüzyılda bu merkezin yeninden tesis edidiği günümüzde olması gereken yere doğru geliyor. 10 yıllık bir gayret sonrasında İstanbul Finans Merkezi’ni ülkemize kazandırdık.

Tarihî olarak doğu ve batı arasında bir köprü görevi üstlenen İstanbul, günümüzde finansal piyasalar arasında da aynı bağı kurma potansiyeline sahip olan göz bebeğimiz, kadim şehrimizdir.

Bu Merkez, Türkiye’yi, önce bölgesel ve sonrasında da küresel bir finans merkezi haline getirmek hedefiyle milletimize kazandırdığımız güçlü bir potansiyeldir.

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Bizler, finansal piyasalarımız ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasını ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişmesini çok önemsiyoruz.

Son 21 yıllık süreçte attığımız devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin gerek yasal altyapısıyla gerek denetim ve gözetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağlamıştır.

Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla güçlenen finansal sektörümüz, son yıllarda karşılaştığımız küresel şoklar karşısında ekonomimizin en önemli direnç unsurlarından birisi olmuştur.

Küresel finansal krizde ve sonrasındaki şok dönemlerinde, birçok gelişmiş ekonomide finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağın kopmuş olmasının tetiklediği sorunlara şahit olduk.

Bizler, finansal piyasalarımız ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasını ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişmesini çok önemsiyoruz.

Bu doğrultuda gereken tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.Son 21 yıllık süreçte attığımız devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin gerek yasal altyapısıyla gerek denetim ve gözetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağlamıştır.

Bugün, uluslararası standartlarda düzenleme ve denetleme alt yapısına sahip olan Türk bankacılık sektörü, hem aktif kalitesi hem de sermaye yeterliliği açısından sağlamlığını sürdürmeye, Basel kriterlerini karşılamaya devam ediyor.



Bizler, sağlam bir duruş sergilemeye devam ederken, son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit oluyoruz.

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Finans sektörümüzün daha gelişimini desteklemek üzere altyapıya yönelik iyileştirmeleri hız kesmeden ve büyük bir kararlılıkla gerçekleştiriyoruz.

Finans sektörümüze ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, ödeme sistemleri, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçirdiğimiz reformlarla finansal sektörün bir bütün içinde ve sağlıklı biçimde gelişmesini sağlıyoruz.

Dijitalleşmenin yanı sıra, çağımızın bir diğer realitesi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli tüm adımları atıyoruz.

Nitekim, sizlerin de yakından takip ettiği gibi düzenleyici ve denetleyici otoritemiz olan BDDK, “Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Belgesi”ni geçtiğimiz yıl yayımladı.

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'2023 YILINDA İLK YEŞİL TAHVİL İHRACINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 2023 yılında ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik.

“Katılım Finans Kanunu” çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim çerçevemizi güçlendireceğiz.

Selektif kredi politikalarımızla, kredileri üretken alanlara yönlendiriyor, finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.

Dünyada Kredi Garanti Fonu sistemini en etkin kullanan ülkelerden biri olarak, yatırım ve üretim kapasitemizi artırma hedefimiz doğrultusunda tüm işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve yatırımcı ailemizi genişletmeye devam edeceğiz.

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'DÜNYANIN İLK 10 FİNANS MERKEZİNDEN BİRİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe erişim imkânıyla, İstanbul’u, dünyanın ilk 10 finans merkezinden biri yapmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, gereken tüm çalışmayı yapmak için kesin kararlıyız.

6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerileyen enflasyonla kararlı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.

Nasıl ki benzin ve motorin fiyatları 30 liralardan 20 liralara gerilediyse, LPG fiyatlarında istikrar sağlandıysa, ayçiçek yağı fiyatlarında geçen yılki artış yoksa şu an fiyat artışı yaşanan ürünlerde de fiyat istikrarı sağlayacağız. Böylece, bu ürünler üzerinden birilerinin siyaset yapmasını engelleyeceğiz. Ülkemizde enflasyonu daha da gerileterek bir gündem maddesi olmaktan çıkaracağız.

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Bunu yaparken de büyümede, istihdamda kırdığımız rekorları sürdüreceğiz. Çünkü bizler için fiyat istikrarını sağlarken ekonominin tam istihdama ulaşması en önemli amaçtır.

Ekonomik aktiviteye dair öncü göstergeler de “asrın felaketi” depreme rağmen büyüyen, istihdam oluşturan bir eğilimin 2023 yılında da sürdüğüne işaret ediyor.

'EKİM AYINDAN BERİ DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINDA CİDDİ İNDİRİM YAPIYORUZ'

Biz geçen Ekim ayından beri doğal gaz ve elektrik fiyatlarında ciddi indirim yapıyoruz. Mayıs’a kadar tüm konut tüketicilerimizin doğal gazını ücretsiz yaptık. Şu andaki doğal gaz fiyatları salgın öncesinin 3 katında.

Fiyatlar artarken fiyata artıranların şimdi güncellemeleri gerekiyor. Vatandaşımızın ucuz fiyatlı hayatını devam ettirme gibi bir bekleyişi var. Tüm paydaşlarımızın bizimle aynı kararlılıkta hareket etmesi önemli. Enflasyonla mücadeleye başlarken faiz artırımı dışında başka bir şey bilmeyenlere büyümeden asla taviz vermeden yapacağımızı söyledik. Faiz artırımından yana mısınız değil misini onu söyleyin. Onların hayatları Ortodoks politikalar üzerinde. Net olacaksın, bizim modelimiz Türkiye Ekonomi modeli.

Şimdi 300 milyar dola buldum dedi, bulacağıma dönüştü, sen 300 dolar bulamazsın bu gidişli. Günlük söylemlerinizle vatandaşımız size destek vermeyecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI: KARARLILIKLA HAREKET EDECEĞİZ

Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz. Biz enflasyonu bu ülkenin gündeminden, büyümeden taviz vermeden çıkartacağız.

Bizler yarınların güçlü Türkiye’sini inşa etmeye devam ediyoruz. Biz 10 yılların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Biz tüm Türkiye’nin Taksim’e sahip olabilmesini sağladık. Birileri ben Diyanet’i kapatacağım diyebilir. Biz başörtüsünü serbest bıraktığımızda, başörtülü birisinin f-16 kullanabilmesini de sağladık.