Bakan Nebati'den kur ve enflasyon mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den açıklamalar şöyle:

Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük. Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük.

Salgın döneminde dünyada ihracatta 225 milyar doları aşan tarihi bir rakama ulaştık. Mart ayında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 oranında arttı.

Bizler küresel düzeyde yaşanan emtia sıkıntısını en aza indirmek için çalışmalar yaptık. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık. Enerji emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması için umudumuz var. İhracatçılarımız yönelik tedbirler almaya devam ettik.

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Dünya ekonomilerinin son dönemdeki en büyük sorunu artan enflasyon. Dünya karşı karşıya kaldığı enflasyonla mücadele etmek zorunda.

Bizler Mart ayında yüze 61.1 seviyesine yükselen enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmaktayız.

Kur korumalı mevduat hesabı ile döviz kurunda stabilizasyon sağlandı. Enflasyon üzerindeki kur baskısını kaldırdık, bankacılık sistemimiz kuvvetlendi.

Kur korumalı mevduat hesabında 596 milyar lira olan bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda.

İhtiyaç olan temel problem giderilmiş oldu. Kur ve faiz sarmalından çıktık. Bu ülkedeki hiçbir girişimci enflasyonun üzerinde bir faizle işlem yapmıyor.

Yıl sonunda enflasyonun makul seviyelerde olmasını sağlayacağız. Döviz kuru ve faizin üstesinden geldik. Yazın tarım ürünlerindeki artışla, turizm gelirlerimiz beklentilerin üstesinde gelecek.