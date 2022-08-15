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Bakan Nebati'den KKM mesajı: Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

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#Nureddin Nebati#Döviz#KKM
Bakan Nebatiden KKM mesajı: Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 09:50

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat sistemini eleştirenlere yönelik olarak "Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" dedi.

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Kur Korumalı Mevduat sistemine her geçen gün talep artışı gerçekleşiyor. Vatandaşlar döviz yerine Türk Lirası'na güvenerek yatırımlarına devam ederken bazı kişilerin eleştiride bulunmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamada bulundu.

Bakan Nebati "Vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor, Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

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Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."

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#Nureddin Nebati#Döviz#KKM

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