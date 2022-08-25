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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlere yönelik düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi.

Nebati şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."

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#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi

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