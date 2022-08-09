Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na Kur Korumalı Mevduat yanıtı: Ciddiyetsiz ve spekülatif

Haberin Devamı

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir.

Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır.

Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Gözden Kaçmasın Bakan Nebati'den IMF iddialarına sert yanıt Haberi Görüntüle

Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.

Haberin Devamı

KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır.

“Bir avuç insanın bundan faydalandığı” iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.

Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM Uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır.

KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir.

Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.

Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Edirne'de yaptığı grup toplantısında ekonomi politikalarını eleştirip, "Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil" demişti.