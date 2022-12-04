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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bizler ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#CHP
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna: Bizler ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:14

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanlarından ABD'li Jeremy Rifkin ile ilgili bir açıklamada bulunurken, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında CHP'nin vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları video konferans ile toplantıya katılmayı tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları ABD'li Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akciğit, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısına online katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin'in, CHP'de görev almasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

'İTHAL EKONOMİ KOMİSERLERİNE ASLA BEL BAĞLAMAYIZ'

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü 'Vizyon Belgesi' açıklamasına eleştiride bulundu. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Sayın Kılıçdaroğlu; bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

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Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil; üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

'Vizyon' adı altında ithal masallarla insanların uyuklatıldığını belirten Nebati, "'Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

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