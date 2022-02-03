Bakan Nebati'den Japon medyasına önemli açıklamalar: Enflasyon ve kur mesajı...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Japon medyasına ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KUR KORUMALI MEVDUAT 272 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

2022 yılında büyümenin yüzde 5 civarında olacağını ifade eden Bakan Nebati, "19 Aralık'tan bu yana dövize önemli müdahale olmadı. Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. İhtiyaç olduğu sürece kur korumalı mevduat uygulaması devam edecek. Kur korumalı mevduatta tepe noktasına ulaşıldığını değerlendirdiğimizde, bir karar vereceğiz. Türk lirasında daha fazla değer kaybı beklemiyorum." açıklamasında bulundu.

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"2023 HAZİRAN ÖNCESİ TEK HANELİ ENFLASYONA SAHİP OLACAĞIZ"

Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşündüklerini, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç olmadığını söyleyen Bakan Nebati, "2023 Haziran seçimlerine karan tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacı var ve seçimlere kadar 17 ayımız var. Nisanda yüzde 50'nin altında zirveyi göreceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.

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"GÜNDEMDE FAİZ ARTIRIMI YOK"

Uygulanan politikadan dönüş olmadığını ve gündemde faiz artırımının olmadığını ifade eden Nebati, "Pazartesi ve Salı günü Londra'da yatırımcılar ile bir araya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı'na BAE'de eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve tekrar Londra'yı ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum." açıklamasında bulundu.