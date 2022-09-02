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Bakan Nebati'den ihracat açıklaması: 250.8 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi

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#Nureddin Nebati#İhracat#DOLAR
Bakan Nebatiden ihracat açıklaması: 250.8 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 19:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ağustos ayı ihracatının 250.8 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor tazelediğini açıkladı.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. TİM verilerine göre ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız Ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz.

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#Nureddin Nebati#İhracat#DOLAR

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