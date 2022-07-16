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Bakan Nebati'den 'G20 toplantıları' değerlendirmesi

#G20 Toplantıları#G20 Maliye Bakanları Ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı#Bakan Nebati
Bakan Nebatiden G20 toplantıları değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 toplantıları kapsamında katıldığı oturumlarda yaptığı konuşmaları değerlendirdi. Bakan Nebati, "G20'deki çalışmalarımız kapsamında "Finansal Sektör" başlıklı oturuma katılarak kripto varlıklardaki risklerin azaltılması ile finansal tabana yayılma hususlarında bir konuşma gerçekleştirdik" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu. Bakan Nebati Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ve Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Chrystia Freeland ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Sn. Janet Yellen ile bir araya geldiği görüşmeleri değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda ise katıldığı oturumlarda yaptığı konuşmaları değerlendirdi. Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"G20'deki çalışmalarımız kapsamında "Finansal Sektör" başlıklı oturuma katılarak kripto varlıklardaki risklerin azaltılması ile finansal tabana yayılma hususlarında bir konuşma gerçekleştirdik.

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G20'de katıldığımız "Sürdürülebilir Finans" başlıklı oturumda ülkemizde yeşil finans ekosistemi oluşturmak amacıyla attığımız adımları kapsamlı bir şekilde aktararak sürdürülebilir finansın küresel iklim hedeflerine ulaşmada merkezi bir role sahip olduğunun altını çizdik.

"Altyapı" başlıklı oturumda ise altyapı endüstrisini kapsamlı bir şekilde ele alarak sürdürülebilir altyapı yatırımı için bir çerçeve oluşturma çalışmalarını ve çabalarını önemsediğimizin altını çizdik." 

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#G20 Toplantıları#G20 Maliye Bakanları Ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı#Bakan Nebati

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