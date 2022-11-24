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Bakan Nebati'den faiz mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Faiz#Ekonomi
Bakan Nebatiden faiz mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 16:42

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 26 ay sonra tek haneye inen faizi değerlendirdi ve piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Nebati alınan tedbirlerle birlikte politika-kredi faizi makasının kademeli biçimde kapandığını kaydetti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.

Türkiye ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.

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Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir.

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#Nureddin Nebati#Faiz#Ekonomi

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