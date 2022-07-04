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Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi

#Bakan Nebati#Enflasyon#Maliye Politikaları
Bakan Nebatiden enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" şeklinde açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ve enflasyonla birlikte netleşen memur, memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emekli zamları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

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Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."

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#Bakan Nebati#Enflasyon#Maliye Politikaları

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