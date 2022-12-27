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Bakan Nebati'den doğal gaz keşfi sonrası ilk açıklama

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#Bakan Nebati#Sübvansiyon#Enflasyon
Bakan Nebatiden doğal gaz keşfi sonrası ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 14:44

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında artmıştır" mesajını paylaştı.

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hükümetlerinin bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Nebati, "Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Nebati#Sübvansiyon#Enflasyon

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