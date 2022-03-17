Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kalıcı düşürme konusunda kararlıyız

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;

Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.

Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı ise 557 milyar liraya ulaştı. Talep gün geçtikçe artıyor. Yeşil dönüşüm ile karbonsuz bir ekonomi hedefimiz var. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak fırsatların yakalanması için büyük önem veriyoruz.

İlave yapısal politikalarla kararlı adımlar hızlanacak. Son yıllarda karbon ayak izini düşüren projeler daha önem kazanmaya başlamıştır.

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Bakanlığımız olarak Kasım 2021'de çevresel sosyal ve yönetici piyasalarında sürdürülebilir finansman dökümanımızı yayınladık. BDDK 2021 aralık itibariyle 2022-2025 yıllarını kapsayan sürdürülebilir bankacılık planını açıklamıştır.

Ekim 2022'de sürdürülebilirlik alanında ilk düzenleyici inisiyatif olan uyum çerçevesi oluşturulmuştur. ARGE desteklerinin arıttırılmasına büyük önem vermekteyiz. TOGG'un yollarda olmasını hedefliyoruz.

Son dönemde finansal sistemin yeşillendirilmesi ağına ülkemiz de eklenmiştir. Ülkemiz çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu yöndeki çabalarımızı hızlandıracağına inanıyoruz bugünkü görüşmelerimizin. Bu konferansın başarılı sonuçlara vesile olacağına eminim.