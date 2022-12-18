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Bakan Nebati'den 'e-tebligat' açıklaması: Sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf

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#Bakan Nebati#E-Tebligat#Bakan
Bakan Nebatiden e-tebligat açıklaması: Sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 17:39

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından e-tebligat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık. Elektronik Tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik, hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık.

e-Tebligat uygulamasından, 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşımız da bulunuyor.

e-Tebligat uygulaması üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımıza ait belgeler de tebliğ edilebiliyor.

Bugüne kadar diğer kurumlarımız için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettik. Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek.

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Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Bakan Nebatiden e-tebligat açıklaması: Sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf

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#Bakan Nebati#E-Tebligat#Bakan

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