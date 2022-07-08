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Bakan Nebati'den çalışanlara yol ve yemek müjdesi

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Yemek
Bakan Nebatiden çalışanlara yol ve yemek müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların yol ve yemek ücretlerine artışa gidildiğini söyledi ve çalışanların her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışanlara yönelik yeni adımı duyurdu. Bakan Nebati çalışanlara verilen yol ve yemek ücretlerinde artışa gidildiğini söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre yemek ücretleri 34 liradan 51 liraya, yol ücretleri de 17 liradan 25,5 liraya yükseldi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık.

Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz.

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Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık.

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İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık.

Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Yemek

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