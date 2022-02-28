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Bakan Nebati'den büyüme değerlendirmesi: G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme

#Nureddin Nebati#2021 Büyüme Rakamları#Ekonomianasayfamanset
Bakan Nebatiden büyüme değerlendirmesi: G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati yüzde 11 seviyesinde gelen yıllık büyümenin verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme olduğunu vurguladı.

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Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,0 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirdi.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk.

2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık.

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Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız.

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