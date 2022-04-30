Bakan Nebati'den bayram müjdesi! 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 kredi paketini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.

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Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.

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