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Bakan Nebati'den bayram müjdesi! 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi

#Nureddin Nebati#Kredi#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Nebatiden bayram müjdesi 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik yeni kredi paketlerini açıkladı. Bakan Nebati avantajlı faiz oranlarıyla azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade imkanı sunulacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 kredi paketini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.

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Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.

İŞTE KREDİ PAKETLERİ

Bakan Nebatiden bayram müjdesi 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi

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#Nureddin Nebati#Kredi#Hazine Ve Maliye Bakanı

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