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Bakan Nebati'den banknot yalanlaması

#Nureddin Nebati#Banknot#Türk Lirası
Bakan Nebatiden banknot yalanlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot basılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Öyle bir çalışma da yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" ifadelerini kullandı. 

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#Nureddin Nebati#Banknot#Türk Lirası

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