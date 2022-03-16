Bakan Nebati: Yeterli gıda stokumuz var

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Bakan Nebati, yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışların iyi gittiğini ve ilerleyen süreçte Türkiye’de gıda ürünlerinde arz sıkıntı olmayacağını düşündüğü söyledi. Nebati, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından meydana gelen gelişmeler nedeniyle o bölgeden yapılan gıda tedarikinde geçici bir aksama yaşanmasına karşın gerekli adımların ilgili bakanlıklar tarafından atıldığını dile getirerek, “Yapılan haberler manipülasyondan ibarettir. Ülkemizin gıda anlamında stokları yeterli düzeydedir” diye konuştu.

Gıdada arz sıkıntısı yaşanmaması için devletin tüm kurumlarının gerekli tedbirleri aldığına vurgu yapan Nebati, “Bu çerçevede, sermayesinin tamamı Hazineye ait olan TMO’nun yurt içi arz ve talep miktarının dengelenmesi ve fiyat artışlarının mümkün olduğunca engellenmesini teminen un ve yem regülasyonuna yönelik hububat ithalatı ile ayçiçek yağı ithalatı devam etmekte olup Bakanlığımızca Kuruluşa finansman desteği sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı. İş dünyasının karşılaştığı problemleri ve sıkıntılara dinleyerek çözüm üretmek konusunda tüm kurumlarla beraber çalıştıklarını da dile getiren Nebati, “Şu an için Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en büyük problem yüksek enflasyondur. Dolayısıyla yüksek enflasyonun farkında ve bilincinde olup enflasyonu kontrol altına almak için birçok çalışma yapmakta ve tamamlandıkça bunları kamuoyu ile paylaşmaktayız” şeklinde konuştu.

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‘TEDBİR ALIYORUZ’

Savaşın etkisiyle artan brent petrol fiyatlarına da değinen Nebati, şunları söyledi: “Ukrayna’daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Bu artış kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Devlet olarak artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza daha az yansıması için tedbir alıyoruz.”

KUR KORUMALIDA 557 MİLYAR BİRİKTİ

BAKAN Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin öncelikleri arasında enflasyonla mücadele olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, “Artan emtia fiyatları kaynaklı olarak tüm dünyada enflasyonun yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu konuda gerekli tüm adımları atmakta ve enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldık. Böylece, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56’sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira birikmiştir” bilgisini verdi.