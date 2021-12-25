Bakan Nebati, yeni sistemi anlattı! 5 başlıkta yeni model

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Basına kapalı toplantıda “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” sistemiyle ilgili “Her işte bir zorluk, her zorlukta bir kolaylık var” diyen Bakan Nebati, “3 günde geldiğimiz noktaya bak. Kim başardı? Recep Tayyip Erdoğan...” dedi. Sunumunda Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı payın yükselmekle birlikte halen düşük seviyede olduğunu rakamlarla anlatan Bakan Nebati, şu mesajları verdi:

“Türkiye ekonomi modeli, yüksek büyüme ve düşük cari olacak. Türkiye için doğru model, kendine özgür bir model. Demokratik geleneği, serbest piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomi ve güçlü iş dünyası. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerekiyor.” Nebati, sunumunda yeni ekonomi modelin başarıya ulaşması için 5 anahtar başlık olduğunu, modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için makroekonomik istikrarın sağlanması önemli olduğuna dikkat çekti. İşte Bakan Nebati’nin dikkat çektiği 5 başlık...

1. Serbest piyasa ekonomisi, finansal serbestlik ve serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyecek.

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2. Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak.

3. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak.

4. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak.

5. Piyasa beklentilerini iyileştirerek, reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak.

MODEL TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Model Türkiye’ye özgü olduğunu, bununla yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirten Nebati, “Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerekiyor. Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek, reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” diye konuştu.

280 MİLYAR $’LIK HEDEF

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Türkiye’nin ihracat kapasitesinin olduğunu ve doğrudan yabancı çeken bir merkez haline geleceğini de vurgulayan Bakan Nebati, yastık altında tahmini 5 bin ton altının olduğunu, bu kapsamda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini anlattı. Türkiye’nin orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlerinde büyük oranda cari açık verdiğini vurgulayan Bakan Nebati, “Cari açığı azaltmak için katma değeri yüksek üretim ve yatırım yapan, verimlilik odaklı büyümeyi tetikleyen ulusal ve küresel ölçekli talep gören ya da görmesi beklenen ürün ve hizmetler üreten sektör ve TOGG, çip ve savunma sanayinde faaliyet gösteren stratejik girmeler önceliklendirilerek desteklenecek. Ayrıca yenilikçi tarımsal projeler ve alternatif turizm ürünleri de teşvik edilecek” şeklinde konuştu.

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'FİYATLAR PARAŞÜT HIZIYLA DEĞİL JET HIZIYLA İNECEK'

Bakan Nureddin Nebati, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’ sisteminin açıklanmasının ardından doların 18 TL’den 13 TL’ye inmesini “Düşüyor ben tutamıyorum, düşüyor tutamıyorum” esprisi ile anlattı. Nebati, ‘piyasaya müdahale’ eleştirilerine de, “Belediye başkanları olarak siz kanalizasyon tıkandığı zaman müdahale etmiyor musunuz? Burası muz cumhuriyeti değil ki, olması gerektiği yerde müdahil oluruz. Merkez Bankası birkaç ay sonra rekor seviyelere ulaşacak. Rezervlerine şaşıracaksınız. Enflasyon düşecek. Paraşüt hızıyla inmek yok; jetle çıkardılar ya fiyatları, aynı şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan, Hazine ve Maliye’nin sopası...” yanıtını verdi.

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'GÖZLERİME BAK ANLARSIN ABİ'

Doların yükselmesi karşısında Merkez Bankası’nın faiz indirimi değil arttırımı yapması gerektiği yönündeki eleştirilere ise Bakan Nebati, “Sağına bakıyorsun ‘Merkez Bankası faizleri arttırmadan olmaz’, aşağı bakıyorsun ‘olmaz’, belediye başkanları telefon açıyor ‘Merkez Bankası faiz oranlarını arttırmadan olmaz’, pazara iniyorsun aynı söylem... Yoğun bir çalışmadan sonra cumhurbaşkanımız televizyonların karşısına geçti ve ‘Faiz oranlarını arttırmayacağız’ dedi. Dolar 18’den 13’e çakıldı. Konuştukça Allah verdi. Söyledikçe Allah verdi... Sonra bana ‘Niye böyle keyiflisin?’ diye sordular. Gözlerime bak anlarsın abi... Gözlerime bak, gözlerime... Çünkü keyfimiz yerinde. Cumhurbaşkanımız yine haklı çıktı” yanıtını verdi.