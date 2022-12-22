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Bakan Nebati yanıtladı! EYT'de son durum, ÖTV indirimi, memur ve emekli zammı ne olacak?

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 11:05

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündemdeki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT'den ÖTV indirimine, memur ve emekli zamlarına ilişkin detayları duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın manifestosu ile ortaya konan Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansımıza baktığımız zaman; bir istisna hariç tamamında hedeflerimizin ötesindeyiz. Enflasyon ile ilgili de bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün İzmir İktisat Kongresi'nin sunum toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçime ilişkin değerlendirme yapan Bakan Nebati, "Önümüzdeki yıl seçimlere gidiyoruz. Seçimlere giden Türkiye'nin bütçe disiplininden hiçbir şekilde taviz vermediğini yıl sonundaki rakamları açıkladığımız zaman göreceksiniz. Çok güçlü bir bütçe. Rekorlar kıran bir bütçe. 2022 yılı, son yüzyılın dünya açısından en zor yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın manifestosu ile ortaya konan Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansımıza baktığımız zaman; bir istisna hariç tamamında hedeflerimizin ötesindeyiz. Enflasyon ile ilgili de bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Toplumun her kesiminin net bir şekilde hissedeceği enflasyonun aşağıya doğru hızla gittiğini birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Gelen verilerle aralık ayında enflasyonun gerileyeceğini belirten Nebati, "Enflasyon ile ilgili beklentimiz; önümüzdeki yıl aldığımız önlemlerle hedeflerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bütçe performansı, atmış olduğumuz adımlar, makro ekonomik tedbirler, finansal olarak da oluşturduğumuz performans, önümüzdeki yıla çok daha güçlü bir şekilde gireceğimizi gösteriyor" dedi.

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'ÖTV İNDİRİMİ ŞU ANDA YOK'

ÖTV indirimine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi, şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde, ÖTV indirimi diye bir şey söz konusu olamaz. Bir özel şirket tarafından projesi getirilen ÖTV'nin sıfırlanması ile ilgili çalışma, bakanlığımızın yaptığı bir çalışma değil. Özel sektörün kendi perspektifinde ortaya koyduğu bir proje" dedi.

Krizlerin Türkiye'nin mevcut yapısını kuvvetlendiren fırsatlara dönüştüğünü belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Bunu da tüm alanlardaki iyileşme bize gösteriyor. Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Afrika ile olan ilişkilerimizi biliyorsunuz. Rusya ile olan ilişkilerimiz, İran ile iletişimimiz, Avrupa ile olan 200 yıllık dönüş stratejisinin getirdiği iletişim derken; Türkiye tam bir üretim ve tedarik noktasına dönüşmüş durumda. Çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde her türlü reel sektör ve finansmanı sağlayacak kazanımların olduğu bir sürece giriyoruz. Kredi, finansman desteği özellikle bu ülkelerle hızlı bir şekilde ilişkilerimizin gelişmesiyle sağlanıyor."

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'VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATACAK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Son 3 ayda gayrimenkul piyasasının tamamen mercek altında olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizde. Kredi Garanti Fonu (KGF) paketimiz fatura merkezli oluyor. Türkiye'de birilerinin kamu imkanlarını kullanarak, kendi çıkarlarına uygun şekilde fırsatları değerlendirmesine izin vermeyeceğiz. Burada, enflasyondan özellikle etkilenen orta ve alt gelirdeki vatandaşlarımızı rahatlatacak adımlar atacağız. Ocak ayından itibaren KGF'deki imkanlardan vatandaşlarımız faydalanmış olacak. Asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanlığı'mız görüşmeleri yaptı. Asgari ücretin özel kesimi, çalışan ve çalıştıranı tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur. EYT düzenlemesi ile ilgili de önümüzdeki hafta Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar. Çalışma Bakanlığı'mız ile bunun kamu ve özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı olarak görüşmeleri yapıyoruz. Mart ayından itibaren enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletme noktasında adımlar attık" dedi. 

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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