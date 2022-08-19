Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Borsa İstanbul#BİST
Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:22

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'a son 18 günde 13.6 milyar lira giriş olduğunu söyledi ve "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'deki sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırarken şirketlerin güçlü sermayeleri ve elde ettikleri yüksek kârlar yatırımcıların iştahını artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisini açıklayan tweetler paylaştı. Bakan Nebati Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar liralık para girişi olduğunu belirtti. Nebati "Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Gözden Kaçmasın

Ofis-konut dönüşümü nasıl olacak Fiyatlar gerileyecek mi Uzmanlar cevapladı...Ofis-konut dönüşümü nasıl olacak? Fiyatlar gerileyecek mi? Uzmanlar cevapladı...Haberi Görüntüle

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Haberin Devamı

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Borsa İstanbul#BİST

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi