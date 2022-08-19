Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir

Haberin Devamı

Türkiye'deki sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırarken şirketlerin güçlü sermayeleri ve elde ettikleri yüksek kârlar yatırımcıların iştahını artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisini açıklayan tweetler paylaştı. Bakan Nebati Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar liralık para girişi olduğunu belirtti. Nebati "Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Haberin Devamı

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.