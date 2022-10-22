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Bakan Nebati WSJ’ye konuştu: Ülke çıkarlarını korumak için ne lazımsa yaparız

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#Nureddin Nebati#ABD#Wall Street Journal
Bakan Nebati WSJ’ye konuştu: Ülke çıkarlarını korumak için ne lazımsa yaparız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD’ye yaptığı ziyarette ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal ile söyleşi gerçekleştirdi.

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G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi. Bakan Nebati, “İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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‘SAVAŞ ACININ ŞİDDETİNİ ARTTIRDI’

Türkiye’nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Bakan Nebati, “Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir” ifadelerini kullandı. ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ kapsamında değerlendirmelerde de bulunan Nebati, hükümetin Türkiye’yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. “Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu” yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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