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Bakan Nebati: Var gücümüzle çalışıyoruz

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Nebati: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan cari işlemler verisine ilişkin olarak "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cari işlemler verisine ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi." dedi.

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Nebati "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Cari işlemler hesabı Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları olmuştur.

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Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla vermiştir.

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Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşmiştir.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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